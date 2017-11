'Zadkine Logistiek moet ook werken aan kennis en houding docenten'

Om de problemen bij de opleiding Logistiek van Zadkine in Rotterdam op te lossen is alleen het maken van nieuwe werkafspraken niet voldoende. Dat zegt een voormalig zorgcoördinator van de school naar aanleiding van het nieuws dat veel leerlingen van de opleiding Logistiek geen lessen volgen.

Volgens zorgcoördinator Petra* moeten ook de docenten hun competenties bijschaven en moeten ze leren om opvallend gedrag bij hun studenten te signaleren.

Bij de opleiding Logsitiek is vorig jaar gefraudeerd met tentamens. Ook werd er gerommeld met het bijhouden van de absentielijsten van de leerlingen. Drie medewerkers zijn op non-actief gezet, twee hebben zelf ontslag genomen, tegen een derde wordt een ontslag gestart.

Het begin

Petra komt begin 2016 op de opleiding Logistiek van het Zadkine werken als zorgcoördinator. Haar taak was het om leerlingen die problemen hebben of vaak afwezig zijn te helpen. Ook kan ze professionals inschakelen, denk aan een maatschappelijk werker, om vroegtijdige schooluitval te voorkomen.

Al bij aanvang merkt Petra dat er een grote achterstand is op de afdeling. Dossiers zijn niet bijgewerkt en docenten regelen van alles zelf en mijden de zorgcoördinator: "Op het moment dat ik docenten aansprak dat zij de leerlingen bij mij moesten aanmelden, vonden ze al snel dat ik me er niet mee moest bemoeien. Dat ze dat prima zelf wisten wat die leerlingen nodig hadden. Maar uiteindelijk bleek dat niet het geval te zijn."

Uiteindelijk wordt de teamleider hierop aan gesproken maar er verandert niets. Als Petra een gesprek aanvraagt met een hogere leidinggevende wordt die afspraak weer afgezegd door de teamleider.

Lege school

Ook valt het de zorgcoördinator op dat de school vaak vrij leeg is. "Ïk heb officieel geen zicht op welke leerlingen ziekgemeld zijn. Maar ook ik kon waarnemen dat er geen leerlingen of nagenoeg geen leerlingen in de klas zaten." Wanneer Petra dat aangeeft, vangt ze opnieuw bot bij de teamleider.

Uiteindelijk stopt Petra vroegtijdig met haar werk, omdat ze geen antwoorden krijgt. Ook vindt ze dat ze gehinderd is in het uitvoeren van haar taak.

Terugkijkend omschrijft ze de situatie op de school vorig jaar als volgt: "List en bedrog wil ik bijna zeggen. Ik heb er geen woorden voor. Er gebeurden dingen die niet gepast zijn in het onderwijs en waarvan ik weet dat die niet gebeuren op de andere locaties van het Zadkine waar ik hebt gewerkt."

Niet alleen nieuw beleid is nodig op de school, ook moet er volgens de zorgcoördinator gewerkt worden aan de houding en de kennis van de docenten.

RTV Rijnmond heeft de oud-teamleider van de afdeling Logistiek gevraagd te reageren. Zij wil dat niet.

* Petra wil niet met haar volledige naam worden genoemd. Haar volledige naam is bekend bij de redactie van RTV Rijnmond.