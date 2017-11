Analisten na Shakhtar Donetsk-Feyenoord: 'Feyenoord is ver teruggevallen'

Rob Jacobs en Henk van Stee waren na afloop van het Champions League-duel tussen Shakhtar Donetsk en Feyenoord streng voor de Rotterdammers. De analisten zagen dat de landskampioen van Nederland een moeilijke avond in Oekraïne had en namen weinig Rotterdamse lichtpunten waar.

"Shakhtar heeft Feyenoord met 3-1 nog in leven gehouden. De uitslag had veel meer kunnen zijn", was het oordeel van Jacobs, die kritisch was op de verrichtingen van de Rotterdammers. "Laten we de Champions League maar het verhaal laten. Dat toernooi is veel te veel voor Feyenoord. Shakhtar heeft het balbezit van Feyenoord gewoon toegelaten."

Van Stee vindt dat te veel spelers van Feyenoord onder de maat voetballen. "De nadruk ligt te veel op de centrale verdedigers, maar ik kan nog genoeg andere namen noemen die ook niet goed waren." Jacobs is het met de oud-hoofd jeugdopleidingen van Shakhtar Donetsk eens. "Feyenoord is ongelofelijk ver teruggevallen", aldus Van Stee. "Maar het is geen schande om van dit Shakhtar te verliezen. Die ploeg heeft veel kwaliteit."

"ADO staat met z'n allen al te snuiven", zegt Jacobs, die verwijst naar het uitduel in Den Haag van aanstaande zondag. "Die vliegt er zo bovenop. Dat wordt een heel lastige wedstrijd."