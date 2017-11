Zelfkritische Amrabat: 'Twee keer negatief bij goals betrokken'

Sofyan Amrabat was woensdag na de Champions League-wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en Feyenoord (3-1) de meest besproken man. Hij ging in de fout bij de 2-1. Ook werd bekend dat de middenvelder van de Rotterdammers definitief voor het Marokkaanse elftal heeft gekozen.

"Ik sta met een heel slecht gevoel", zegt de zelfkritische Amrabat. Hij vindt dat Feyenoord het strijdplan goed volgde en is van mening dat er misschien meer in had gezeten. "Maar fouten op dit niveau worden keihard afgestraft." Vorig seizoen maakte Amrabat, naar eigen zeggen, niet zulke fouten. "Daarom is het nu erg klote dat ik, bij zo'n mooie club als Feyenoord, nu twee keer op een negatieve manier bij goals ben betrokken."

Amrabat wilde niet verder ingaan op zijn keuze voor het Marokkaanse team. "Ik wil graag op een ander moment mijn verhaal doen. Het is nog kort na de wedstrijd. Ik ben nog teleurgesteld."