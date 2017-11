VIDEO: Brand verwoest nieuwe kamers van Villa Augustus in Dordrecht

Foto: Gezagvoerder Arco (Rijkswaterstaat)

Bij Villa Augustus aan de Oranjelaan in Dordrecht heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. De brandweer dacht eerst dat een woonboot vlam had gevat, maar het bleek om het ponton te gaan, waarop het hotel nieuwe kamers bouwt.

De brand brak rond 02.00 uur uit en ging gepaard met metershoge, uitslaande vlammen.

De brandweer heeft overwogen om de hotelkamers, die al in gebruik zijn, te evacueren. Maar dat is niet gebeurd, omdat ze op flinke afstand van de brand lagen. De kamers in aanbouw zijn volledig verwoest. Ze zouden dit voorjaar in gebruik worden genomen. De oorzaak van de brand is onduidelijk.