In het huis aan de Burgemeester Ypeijstraat in Sliedrecht, waar donderdagmorgen brand woedde, zat een wietkwekerij. Dat zegt de brandweer.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De brand is inmiddels onder controle.

De brandweer kan niet naar binnen in het pand, omdat de vloer tussen de zolder en de tweede verdieping weggevaagd is. Er was niemand in het huis toen de brak uitbrak.