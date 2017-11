Beatrixziekenhuis Gorinchem beste in Ziekenhuis Top 100

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het Beatrixziekenhuis de beste van Nederland | Foto: Beatrixziekenhuis

Het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem is voor de tweede keer op rij het beste ziekenhuis van Nederland. Het Beatrixziekenhuis haalde negentig procent van de punten die het kan halen, dat is een betere score dan vorig jaar.

"Een enorm compliment voor onze mensen:", zegt directeur Anja Blonk. Het succes komt volgens Blonk door een goede en plezierige samenwerking: "Tussen zorgprofessionals in ons ziekenhuis onderling en met huisartsen en andere partners in de regio." Het is de tweede keer dat een ziekenhuis twee jaar op rij op nummer 1 staat in de Ziekenhuis Top 100 van het AD, het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht stond in 2013 en 2014 op de eerste plek. Ziekenhuizen worden voor de test beoordeeld op 36 factoren die een doorsnede zijn van behandelingen in ziekenhuizen, zoals oncologie, cardiologie, heupoperaties en de kwaliteit van de verpleging. Voor de Ziekenhuis Top 100 worden gegevens gebruikt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die ziekenhuizen verplicht aanleveren.