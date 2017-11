Wethouder Eerdmans: agressieve hond desnoods afmaken

Een valse hond die twee keer in de fout gaat, moet in beslag genomen kunnen worden en daarna eventueel een spuitje krijgen. Die harde maatregel kondigde wethouder Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam donderdagochtend aan op Radio Rijnmond.

De gemeente wil de strijd aanbinden met slecht opgevoede honden, die andere viervoeters en mensen verwonden. Het gaat om rassen als de Pitbull, Rottweiler, Cane Corso, Staffordshire terriër en Akita.

De honden prijken op een lijst met 21 zogeheten Hoog Risico-honden, omdat ze bekend staan om hun korte lontje. Ze hebben krachtige kaken en laten bij een aanval niet snel los.

Euthanasie

HR-honden mogen in Rotterdam binnenkort niet meer zonder muilkorf op straat. Lapt de eigenaar de regel aan de laars dan krijgt hij een waarschuwing. Verandert er nog niks dan volgt een boete van 230 euro.

Maar dat is niet alles. Een hond die twee keer een soortgenoot of een mens aanvalt moet via de rechter afgepakt kunnen worden, vindt Eerdmans. "En dan volgt eventueel euthanasie."

Zielig? De wethouder vindt van niet. "Asiels zijn al voor de helft gevuld met vechthonden. Dat is ook niet diervriendelijk."

Meldpunt

Het wordt voor de gemeente nog een hele toer om alle HR-honden in kaart te brengen. Begin volgend jaar vervalt de registratie van de dieren via de hondenbelasting. De gemeente moet het dan hebben van een meldpunt voor gevaarlijke honden.

Wordt er ook nog iets aan de bazen gedaan? Zeker wel, zegt Eerdmans. Voor hen komen speciale trainingen. En in het uiterste geval: een houdverbod. Zodat het niet mogelijk is om na een in beslaggenomen 'Nero' gewoon weer een nieuw exemplaar aan te schaffen.