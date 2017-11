Gorkumse voetbalvereniging wil maatregelen na brute beroving penningmeester

De Gorkumse voetbalvereniging Unitas bespreekt verschillende veiligheidsmaatregelen na de beroving van penningmeester Ed op 18 oktober. Het slachtoffer heeft nog steeds last van het voorval en moet mogelijk geopereerd worden aan zijn schouder.

Na de beroving zijn ze met de vrijwilligers aan het brainstormen over welke stappen ze het beste kunnen nemen. "Je gaat stoplichten plaatsen als er doden zijn gevallen", zegt bestuurslid Digerto Biemans wrang. "Maar natuurlijk denken we er nu aan om camera's en meer verlichting op te hangen. En om voortaan altijd af te sluiten met zijn tweeën, maar het neemt niet weg dat dit een schandalig voorval blijft."

Gescheurde schouderpezen

Bij het slachtoffer zijn mogelijk drie schouderpezen volledig afgescheurd, hij moet daarom voor een second opinion naar het ziekenhuis.

De penningmeester liep op 18 oktober in de avond naar zijn auto met de omzet van een langere periode, toen hij twee jongens zag staan. "Hij vroeg ze nog wat ze daar deden en dacht dat ze misschien ballen aan het zoeken waren", zegt Biemans. Waarop de jongens antwoordden dat ze daar stonden om uit het zicht van hun ouders een sigaretje te kunnen roken.

"Toen Biemans terug naar zijn auto liep, is hij besprongen. Eerst nog door een van de twee jongens waarbij hij zich probeerde te verdedigen, maar toen besprong die andere hem ook. Hij kwam daarbij keihard op zijn schouder terecht."

De jongens gingen ervandoor met het geld en zijn nog steeds niet gevonden.

Verschrikkelijk

Het voorval heeft een flinke impact gehad op Ed en de rest van de vrijwilligers. "Er zijn geen woorden voor, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. We werken als vrijwilligers allemaal keihard om die club goed te runnen en hij is een van de mensen die hier dag en nacht vertoefd en alles geeft."

De club vindt het heel belangrijk dat de daders worden opgepakt. "Vooral voor Ed als penningmeester is het belangrijk, want wie weet hoelang hij hier nog last van heeft. Ik wil dat ze gepakt worden voor wat ze hem hebben aangedaan."

Het gestolen geld was een aanzienlijk bedrag wat de vereniging nu mist. "Met de goodwill van iedereen in de vereniging komen we er wel bovenop, maar dit zijn acties die we niet kunnen tolereren. Ik wil dat ze opgepakt worden en een passende straf krijgen."

De beroving wordt op donderdagavond uitgebreid besproken in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van de regio.