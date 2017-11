Thuisbezorgd.nl in zee met TripAdvisor

Takeaway.com, het bedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl, slaat de handen ineen met reiswebsite TripAdvisor. Daardoor zullen de 31.000 restaurants van etenbestelsite ook via de kanalen van Tripadvisor te vinden zijn.

TripAdvisor heeft wereldwijd onder meer een aanbod van 4,4 miljoen restaurants. Volgens operationeel directeur Jörg Gerbig kan Takeaway.com met de nieuwe samenwerking zijn leidende positie in Europa verder uitbouwen. De partijen gaven geen financiële details over de overeenkomst. Ook over de looptijd van het contract werden geen mededelingen gedaan.

Naast de Nederlandse site Thuisbezorgd.nl zullen ook etenbestelsites van Takeaway.com in onder meer Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Polen en andere Europese landen onderdeel zijn van de deal. De Vietnamese site van Takeaway.com is dat niet.