Eneco neemt windmolenparken De Wolff over

Eneco neemt de activiteiten op het gebied van windenergie over van De Wolff. Het energiebedrijf krijgt daardoor zeventien windmolenparken in handen met in totaal 53 molens, en bovendien een aantal parken die nog in ontwikkeling zijn. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De windmolenparken van De Wolff staan met name in de provincie Friesland en in de regio Rotterdam. ,,Met deze overeenkomst versterken we onze portefeuille van bestaande en toekomstige windprojecten en daarbij onze lokale aanwezigheid in Noord-Nederland'', aldus Eneco-directeur Hugo Buis. Vijftien medewerkers van De Wolff verhuizen mee naar Eneco. Eneco nam vorig jaar al de windactiviteiten branchegenoten Delta en Prodeon over. Het bedrijf beschikt nu in totaal over 353 windmolens op land en 103 op zee.