RET start proef met pinnen in de bus

Reizigers in de regio kunnen de komende drie maanden op twintig buslijnen van de RET met hun pas betalen. Met de test wil vervoersbedrijf RET de veiligheid voor buschauffeurs vergroten door contant geld te vervangen door het pinnen.

Het gaat in eerste instantie om een test van drie maanden, zegt Diana van Steijn van de RET op Radio Rijnmond.

"Wij zitten niet te wachten op overvallers in de bus. Dat is vorig jaar twee keer gebeurd. Daar willen wij onze chauffeurs en reizigers tegen beschermen," aldus de woordvoerder.



Voor de proef worden er geen pinapparaten ingebouwd, maar krijgen 20 buschauffeurs een 'pinpakket' mee. "Vanaf 2019 gaan we in al onze bussen de apparaten aanschaffen en inbouwen."

De RET raadt reizigers wel aan om een OV-chipkaart bij zich te hebben. "Mensen die niet dagelijks met de bus rijden, krijgen nu deze optie er bij. Met een OV-chipkaart betaal je per kilometer en ben je uiteindelijk goedkoper uit."

Vooralsnog blijft het losse kaartje nog beschikbaar, maar de RET streeft ernaar om in de toekomst echt afscheid te nemen van het ouderwetse kaartje.