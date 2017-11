Eneco neemt windmolens in Rotterdam over

De Wolff geeft hiermee haar activiteiten op het gebied van windenergie op

Energiebedrijf Eneco neemt zeventien windmolenparken over van De Wolff-groep. De 53 windmolens staan vooral in de regio Rotterdam en in Friesland. Vijftien medewerkers die betrokken zijn bij de windactiviteiten gaan vanaf nu ook bij Eneco werken.

Eind vorig jaar nam Eneco ook al de windactiviteiten van branchegenoten Prodeon en Delta over. Met deze laatste overname komt het totale aantal windmolens voor Eneco op 363 molens op land en 103 op zee. Hierbij horen ook een aantal projecten die nog in ontwikkeling zijn. Wolff geeft hiermee haar activiteiten op het gebied van windenergie op. Het bedrijf gaat verder in de twee andere sectoren: de metaalindustrie en haar investeringsfonds voor jonge bedrijven die duurzame en maatschappelijke doelen nastreven.