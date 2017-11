Pastoor: 'We moeten meer initiatief nemen'

Sparta neemt het vrijdagavond op tegen het zwalkende Heerenveen, dat een moeilijke fase kent en de laatste vier eredivisie-duels niet wist te winnen. Sparta wist afgelopen weekend juist wel te winnen van FC Groningen, maar trainer Alex Pastoor blijft kritisch naar zijn ploeg kijken. ''Als we ons goede spel willen voortzetten, dan zullen we meer initiatief moeten nemen.''



Pastoor was vooral tevreden over het spel wat zijn team voor rust op de mat legde. ''Het verschil tussen de eerste en tweede helft was vrij duidelijk'', kijkt hij terug op de wedstrijd tegen FC Groningen. ''Het was niet zo dat we de ene na de andere kans weggaven, dus dat was wel het goede aan het verhaal. Maar als we ons goede spel willen voortzetten, dan zullen we meer initiatief moeten nemen. Dat bespreek je. En dat was een dialoog en geen monoloog'', aldus de trainer van Sparta.

De Rotterdammers wonnen afgelopen weekend met 2-1 van FC Groningen. Pastoor ziet wel gelijkenissen met de tegenstander van vrijdag. ''Qua speltype lijkt Heerenveen wel op Groningen, alleen vind ik dat ze meer individuele kwaliteiten hebben. Vooral in de voorin en op het middenveld. Ze spelen ook met aanvallende backs, dus dan heb ik al bijna heel het team doorgenomen. We zullen goed op moeten letten.''

Dumfries

Eén van die aanvallende backs in Denzell Dumfries. Hij kwam in de zomer over van Sparta. ''Ik ga de trainer van Heerenveen bellen om te zeggen dat hij achterin moet blijven'', aldus Pastoor, die zijn ontwikkeling nog op de voet volgt. ''We hebben nog regelmatig contact. Het is mooi om te zien. Net als de ontwikkeling van Rick van Drongelen (HSV) overigens. Dat voel ik als vakman, maar ook als iemand die bevriend met ze is.''

Vrijdagavond om 20.00 uur trapt Sparta af op Het Kasteel. Bart Vriends leek op de weg terug, maar de verdediger heeft liesklachten en is afgehaakt voor het duel met de Friezen. Uiteraard is deze wedstrijd live te volgen via Radio Rijnmond.