Vlogger Gio wijst worstelende fans op Kindertelefoon

Vlogger Gio uit Oude-Tonge gaat zich inzetten voor de Kindertelefoon. De vlogger, die op YouTube bijna 800.000 volgers heeft, krijgt dagelijks berichten van fans die denken aan zelfmoord.

Natuurlijk krijgt hij ook veel positieve fanmail, "maar helaas zijn sommige berichten heel heftig", vertelde hij donderdag op Radio Rijnmond.

"Soms heeft een kind te maken met gescheiden ouders. Soms lees ik dat iemand letterlijk in zichzelf snijdt of zelfmoord wil plegen. Dat is erg heftig, maar dat leggen ze dan bij mij omdat ze me zien als vriend, iemand waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen."

Zijn moeder heeft het er ook moeilijk mee en wil soms antwoorden, maar het zijn er zoveel dat het onbegonnen werk is. Daarnaast zijn ze allebei niet opgeleid om hiermee om te gaan. Daarom is Gio gaan samenwerken met de Kindertelefoon.

Publiciteitsstunt



"We hebben een filmpje gemaakt op basis van een waargebeurd verhaal van een van mijn fans. Zo wilden we aandacht trekken voor onze samenwerking."

Het verhaal maakte zowel positieve als negatieve reacties los. Daarna pas beseffen mensen dat ze er eigenlijk niet echt bij stilstaan. "Daarom wilde ik aandacht hiervoor vragen en dat is goed gelukt."

Kindertelefoon



Gio is ook bij de Kindertelefoon langsgeweest om met eigen ogen te zien hoe ze daar werken.

"Dat vond ik bijzonder om mee te maken. De mensen die daar werken zijn daar serieus voor opgeleid en hebben dagelijks te maken met de kinderen. Ze weten hoe je een probleem moet behandelen, hoe je er op moet reageren en hoe je de juiste dingen uit een kind kan trekken."

De berichten die hij van fans krijgt, stuurt hij niet door naar de Kindertelefoon. In plaats daarvan hoopt hij dat ze na het zien van zijn vlog met hun problemen naar de Kindertelefoon bellen.

"Ik hoop dat ik ze heb laten zien dat er altijd een oplossing is en dat er altijd iemand is om mee te praten in vertrouwen."

Bellen naar de Kindertelefoon is gratis: 0800-0432.