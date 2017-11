Justitie eist tonnen van AkzoNobel voor zoutzuurwolk

Justitie eist dat chemiebedrijf AkzoNobel een boete van 450.000 euro betaalt. Aanleiding is een aantal incidenten, waaronder de ontsnapping van chloorgas en een zoutzuurwolk.

Het OM zei donderdag dat het bedrijf die incidenten had kunnen voorkomen als de veiligheid op nummer één had gestaan.

In april 2013 hadden twee werknemers chloorgas ingeademd. Dat was vrijgekomen bij het werken aan leidingen. De medewerkers raakten onwel, maar het voorval werd niet gemeld.

Twee jaar later kregen vier werknemers in de Botlek zoutzuur over zich heen. Ze droegen geen beschermende kleding, terwijl dat wel moest. De wolk zoutzuur trok over de openbare weg en bedrijven in de omgeving moesten worden ontruimd.

AkzoNobel had daarnaast tot twee keer toe niet doorgegeven dat stoffen werden geloosd in het water.

Voorbeeldfunctie

Het Openbaar Ministerie vindt dat een groot bedrijf als AkzoNobel een voorbeeldfunctie heeft, maar in de praktijk "slordig en haast onverschillig" is.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Het verf- en chemiebedrijf heeft in onze regio vestigingen in Rotterdam, Rhoon en Groot-Ammers.