Gemeente Schiedam sluit coffeeshop Fat Freddy's Cat

Coffeeshop Fat Freddy's Cat aan de Boterstraat in Schiedam moet alsnog dicht. De Raad van State heeft besloten dat de gemeente in 2014 juist heeft gehandeld bij intrekken van de vergunning.

Burgemeester Cor Lamers trok de vergunning in omdat bij de exploitatie van de coffeeshop valsheid in geschrifte was gepleegd en geld was witgewassen. Dat bleek uit een onderzoek waarbij een zaak en de ondernemers worden doorgelicht.

De coffeeshophouder ging tegen dat besluit in beroep, met succes. Maar de Raad van State geeft in een uitspraak van september nu toch gelijk aan de gemeente Schiedam.

Dat de coffeeshop pas een maand later dichtgaat, komt volgens een woordvoerder van de gemeente Schiedam omdat het een langlopende zaak is. Onduidelijk was of de uitspraak van de Raad van State ook geldt voor de huidige vergunning. Dat is zo en daarom moet Fat Freddy's Cat sluiten.