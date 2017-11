Zeven aanhoudingen in hennepkwekerij Gorinchem

Foto: politie

De politie heeft donderdag vijf vrouwen en twee mannen aangehouden in Gorinchem, omdat ze aan het werk waren in een hennepkwekerij. De kwekerij zat in een ruimte boven een winkel aan de Westwagenstraat.

Agenten startten een onderzoek na een tip en vonden in het pand de zeven verdachten. Ze waren bezig in een kwekerij met zo'n vijfhonderd planten. Alle planten en apparatuur worden vernietigd, zegt de politie. De vijf vrouwen en twee mannen zitten vast en worden verhoord.