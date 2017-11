Straks in FC Rijnmond: hoe moet het verder met Feyenoord?

In FC Rijnmond wordt vrijdag gesproken over de toekomst van Feyenoord. Hoe moet het verder met de landskampioen die het winnen lijkt te zijn verleerd? Presentator Bart Nolles gaat de discussie aan met Arno Vermeulen (NOS), Geert den Ouden en Sinclair Bischop.

In de voetbaltalkshow van TV Rijnmond komt aan bod de nederlaag die Feyenoord woensdag tegen Shakhtar leed én het duel met ADO Den Haag dat zondag wordt gespeeld. Ook praten we over Sparta-Heerenveen en Excelsior-Roda JC.

FC Rijnmond wordt vrijdag om 17.19 uur live uitgezonden op tv en via www.facebook.com/rtvrijnmondsport