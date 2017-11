Nieuwe informatie in moordzaak 21-jarige Graciëla

BR1733_graciela06 BR1733_graciela03fietsers BR1733_graciela01

Opnieuw aandacht voor de moord op de 21-jarige Graciëla Gomes Rodrigues uit Rotterdam. Het blijkt dat in de bewuste nacht, vanuit de Minister Donkerstraat in Schiedam, een flink aantal nood-sms’jes is verstuurd door Graciëla.