Nieuw zorgcentrum Maassluis krijgt 66 woningen

Spandoeken tijdens een bijeenkomst over zorgcentrum De Vliet in Maassluis

Het heeft de nodige moeite gekost, maar de bewoners van zorgcentrum De Vliet in Maasluis krijgen in het nieuwe pand meer huizen dan gepland. Het worden er 66 in plaats van 40, meldt de bewonerscommissie donderdag.

Op dit moment zitten in zorgcomplex De Vliet nog 110 appartementen. Eigenaar Maasdelta wil het complex slopen en vervangen door een nieuw pand aan de overkant van de weg. In de oorspronkelijke plannen van de nieuwbouw kwamen daar niet meer dan veertig appartementen voor terug. Dat zou betekenen dat zeventig bewoners zouden moeten verhuizen naar een andere locatie in Maassluis. Het gevolg was een handtekeningenactie van de bewoners, waarna burgemeester Haan besloot de plannen opnieuw te bekijken. Gewijzigde plannen

Eind oktober hebben de bewoners een inkijkje gekregen in de vernieuwde plannen voor De Vliet. Enkele dagen later besloten de bewoners unaniem akkoord te gaan met de gewijzigde plannen. In het nieuwe zorgcentrum komt dan geen huis- en koffiekamer. Wel komt er een recreatieruimte, wat betekent dat er enkele appartementen worden opgeofferd. De bewoners zijn er blij mee dat ze in elk geval meer dan veertig appartementen krijgen. De bewonerscommissie zegt dat ze graag nog meer woningen in het nieuwe zorgcomplex hadden willen krijgen, maar "er waren niet meer bouwtechnische mogelijkheden."