8-jarige Amira uit Rotterdam wereldkampioen kickboksen

De 8-jarige Amira Tahri uit Rotterdam mag zichzelf wereldkampioen kickboksen noemen. Ze won afgelopen weekend het Unified World Championships in Italië.

Bijzonder is vooral dat Amira nog maar een jaar bokst en in mei pas haar eerste wedstrijd vocht. Toch was ze tijdens het WK in drie rondes te sterk voor de Zweedse Anderson, de Schotse Annie en de Nederlandse Jenna.

Veel trainen

Amira traint keihard. Vier keer in de week is ze te vinden bij Sportcentrum Eagle Gym in Capelle aan den IJssel. Daarnaast traint zij zelf na schooltijd ook in en rondom huis.

En als ze even niet aan het sporten is, dan kijkt het kickbokstalentje graag naar haar grote voorbeelden: Anissa Haddaoui, Ibrahim El Boustati, Badr Hari en Mr Pain.

Rode loper

Maar ook voor wereldkampioenen gaat het gewone leven ook door. Ze werd woensdagochtend door alle kinderen en leerkrachten op school enthousiast onthaald met een rode loper.