Te gast in Rijnmond NU: Soultopper Jared Grant

Jared Grant (ANP)

Tussen 18.00 en 19.00 uur heeft Rijnmond NU een bijzondere gast, de Rotterdamse zanger Jared Grant. Voordat wij hem kwijtraken aan de internationale muziekbusiness en hij op wereldtoernee gaat, nu nog lekker bij ons in de studio in de Lloydstraat in Rotterdam!

Geschreven door Cris Rolandus

Luisteren dus, naar zijn bijzondere verhaal, zijn optreden in de Voice of Holland, zijn door James Brown en Prince geïnspireerde album. En wat zijn Grants plannen? Je hoort het allemaal in het laatste uur van Rijnmond Nu! Reageren? Stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl of twitter naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :

