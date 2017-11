Rembrandt expositie in Oude Kerk Zwijndrecht

In de Oude Kerk van Zwijndrecht zijn etsen en tekeningen te zien van Rembrandt. De tentoonstelling is onderdeel van de manifestatie Reformatie, Rembrandt en Bach, die daar tot en met 15 november gehouden wordt.

De prenten komen uit een zogeheten Rembrandt-bijbel. "Deze dateert van 1910 en tikte ik bij toeval op de kop in Leeuwarden", vertelt eigenaar Cees van der Touw; "hij is losbladig, dus ik kon de prenten beschikbaar stellen zonder ze eruit te hoeven scheuren."

Dominee Jan Riemersma uit Sliedrecht, die een boek schreef over Hollands beroemdste schilder ('Een glimp van de hemel" - 2016), zegt dat Rembrandt één van de kunstenaars was die zich zeer door het geloof en bijbelse verhalen liet inspireren.

Dat Rembrandt ook oog had voor wereldse zaken blijkt eveneens uit de tientallen prenten, die in Zwijndrecht te zien zijn. Zo is er op eentje een poepende hond te zien. Eén van de prenten is gemaakt in hetzelfde jaar als dat hij de Nachtwacht schilderde en toont een opvallende overeenkomst door een handgebaar van één van de afgebeelde figuren.



De beroemdste ontbreekt niet. "Dat is de honderd gulden prent. Dat is de Nachtwacht onder de prenten en die dankt z'n naam aan een anekdote. Rembrandt zou 'm op een markt voor honderd gulden hebben terug gekocht", vertelt Riemersma.

De expositie duurt tot en met 15 november, maar de manifestatie Reformatie, Rembrandt en Bach kent een breder programma. Zo treedt vrijdagavond het Dutch Baroque Orchestra op, dat in de Oude Kerk werken van Bach ten gehore brengt.

Omdat de expositie is opgenomen in de Open Atelier Route is-ie zaterdag gratis te bezichtigen. Woensdag komt Riemersma in de kerk een lezing verzorgen met als titel "het geheim van Rembrandts geloof".

Het hele programma staat op www.facebook.com/reformatierembrandtbach