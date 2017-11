Fietsersbond: meld gevaarlijke kruispunten

Tweederde van alle dodelijke ongelukken met fietsers gebeuren op kruispunten. Daarom wil de Fietsersbond de komende maanden in kaart brengen welke plekken gevaarlijk zijn. De bond roept fietsers op om die locaties te melden.

Een meldpunt was er al een tijdje, maar met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar heeft de Fietsersbond een nieuwe campagne gelanceerd. Ook is het meldpunt verbeterd.

"We hebben nu meer gereedschappen om informatie te verzamelen zodat we beter op kunnen treden waar dat nodig is", zegt Jan Laverman, voorzitter van de Fietsersbond Rotterdam.

Automobilisten vs fietsers

Laverman kent zelf genoeg gevaarlijke plekken. "Dat zijn er te veel om op te noemen. De gemeente heeft zelf lijsten met zogenaamde 'black spots'. Op deze plekken zie je vaak dat het gaat om plekken waar fietsers over een voorrangsweg rijden, maar die voorrang vervolgens niet krijgen van automobilisten."

Bij Rotterdam Centraal klagen veel mensen over de weg vanaf het Kruisplein, waar ook de trams oversteken. "Ik zag laatst een vader met een kind achterop de fiets terwijl er een tram aankwam. Dan hou ik m'n hart toch wel even vast", zegt een bezorgde vrouw.

"Als je als fietser naar links wil en de auto's naar rechts moet je de auto's wel voor laten gaan omdat je in een dode hoek zit", zegt een man.

Ook het Hofplein vormt een bron van ergernissen voor fietsers. "Je ziet vaak dat auto's nog net even door het stoplicht willen rijden en daardoor door rood gaan", zegt een student. "Ik ben zelfs een keer bijna geschept op dit punt."

Oplossingen

Voor het onoverzichtelijke kruispunt bij de Erasmusbrug heeft een man wel een oplossing: "Het stoplicht voor fietsers en voetgangers zou wat langer op groen kunnen blijven, dan krijg je denk ik een betere doorstroming."

De Fietsersbond hoopt oplossingen te kunnen aandragen via het meldpunt. Via de website van de Fietsersbond kunnen mensen een klacht of tip indienen.