Luiten op eerste dag aan kop in Turkije

Joost Luiten

Joost Luiten is op de eerste dag van de Turks Open goed gestart. De golfer uit Rotterdammer ging in Antalya rond in 64 slagen (-7). Hij deelt met deze score voorlopig de eerste plaats met de Belg Nicolas Colsaerts en Zuid-Afrikaan Haydn Porteous.

Anderhalve week geleden eindigde Luiten als tweede in Spanje bij de Valderrama Masters. Hij verdiende daarmee ruim twee ton en keerde tevens terug in de top honderd van de wereldranglijst. Het golftoernooi duurt tot en met zondag.