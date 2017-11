Paul de Leeuw: trots op 100-jarig Luxor Theater

Het 100-jarig bestaan van het Luxor Theater in Rotterdam wordt op 22 december gevierd met veel bekende artiesten. Dat zei theatermaker Paul de Leeuw donderdag tijdens de kick-off van het programma rond de viering van het jubileum.

"Ik ga acht tot tien keer optreden. Er is ook veel interactie met het publiek. Op 22 december is er een speciaal gala met allerlei artiesten, zoals Richard Groenendijk en de Zusjes van Wanrooy. Ook Brigitte Kaandorp doet mee, daar ben ik erg trots op", aldus De Leeuw.

Hij vertelde tijdens de bijeenkomst ook een anekdote over zijn voorliefde voor het Rotterdamse theater. "Het is een hele grote eer om hiervoor gevraagd te worden, want ik ben in het Luxor eigenlijk cultureel opgevoed. Wat veel mensen met Carré hebben is voor mij het Oude Luxor."

"In het jaar dat ik de programmering mocht doen is ook mijn zoon geboren. Ik hoorde dat ook in het Luxor."

"Mijn zoons en man zijn Ajax-fan, dus ik ben de enige van vier mannen in het gezin die voor Feyenoord is. Dus sinds deze zomer als we Monopoly spelen, weigeren de jongens consequent om Hofplein, Blaak of Coolsingel te kopen als Feyenoord dan weer kampioen is geworden", lacht De Leeuw.

Een andere bijzondere voorstelling in het kader van het 100-jarig bestaan van het Luxor is van de hand van het Rotterdamse duo Waardenberg en De Jong en Margôt Ros en Maike Meijer van Toren C. De twee duo's staan voor het eerst samen op de planken.

Martin van Waardenberg: "Wij waren gestopt met Waardenberg en De Jong en we wilden dat eigenlijk niet meer terughalen. Dat zou heel erg tegenvallen. We zijn allebei in de zestig, je staat niet zo makkelijk meer in de ring en je slaat elkaar niet meer zo hard met skippyballen, zo hard tot bloedens aan toe. Die tijd hebben we een beetje gehad."

"Daarom dachten we aan een andere samenstelling. Hoe zou het zijn als we twee dames erbij vragen? En dan zijn er eigenlijk maar twee spannende dames in Nederland en dat zijn deze twee", besluit Van Waardenberg.

Het Oude Luxor werd in december 1917 geopend door de toenmalige directeuren Goeman en Van Zwanenburg. Daarna waren er meerdere verbouwingen van het pand aan de Kruiskade. In 2001 opende het Nieuwe Luxor op de Kop van Zuid haar deuren.



RTV Rijnmond was donderdagmiddag live bij de kick-off aanwezig.