Verplicht alle baasjes van risico-honden tot een gedragstraining

Verplicht alle baasjes van risico-honden een gedragstraining laten volgen. Daarvoor pleit Jan de Jong van Dog Training School in Schiedam. Hij is gespecialiseerd in het heropvoeden van gevaarlijke honden en krijgt daar dagelijks mee te maken.

Rotterdam gaat harder optreden tegen slecht opgevoede honden. Met boetes, verplichte gedragstrainingen en muilkorven moeten bijtincidenten voorkomen worden. De hondentrainer vindt dat baasjes bij aanschaf van een risico-hond standaard op training moeten.

Hondentrainer De Jong: "Goed plan van Rotterdam, maar ik zou het aanpassen. Ik zou eerst de hondentraining doen voordat er gebeten wordt. Dan voorkom je een hoop ellende. Het is 90 procent de baas die wij opvoeden en 10 procent de hond."

Bij de Dog Training School in Schiedam wordt drie keer per week getraind met zes instructeurs in groepen van vijf tot tien honden. "Dat zijn 90 procent honden van de Hoog Risico-lijst. En het zijn niet allemaal agressieve honden, maar er zitten wel herplaatsers en honden uit het asiel tussen. En ook baasjes die uiteindelijk toch een training volgen omdat ze geen raad meer weten met hun hond."

Van muilkorven is de hondentrainer geen voorstander. "Honden die gebeten hebben, daar kan ik mee leven. Maar honden die niets gedaan hebben, wat moeten die met een muilkorf. Daar voorkom je niets mee."

Rocky

"Rocky is de goedheid zelve", zo introduceert baasje Robert Hosper zijn viervoeter. Rocky is een kruising tussen een Amerikaanse stafford en Amerikaanse bully. Zijn hond staat op de lijst van honden met een zogeheten Hoog-Risico.

"Dat heb ik inmiddels begrepen. Ik ben van mening dat het puur ligt aan hoeveel tijd je aan je hond besteedt en of je op training gaat. Ik ben er voorstander van dat iedereen die aan een dergelijke hond begint op cursus gaat."

Een hond heropvoeden, dat kan!

Heropvoeden van een agressieve hond is heel goed mogelijk volgens hondentrainer De Jong. Zijn recept? "Zet een agressieve hond in een groep honden met dezelfde problemen. Dan moet je ze consequent trainen en corrigeren. Zo krijg je een hond weer in het gareel. Niet met harde hand. We geven hier ook koekjes en besteden ook veel aandacht aan de baas."

Volgens de trainer is er geen redden aan een hond die een kind of volwassene heeft gebeten. "Daar begin ik niet aan. Die kan je beter later inslapen."