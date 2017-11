Absurde aanhouding op A16: bestuurderswissel in volle vaart

Slingeren op de snelweg, rijden met een kapotte voorruit en wisselen van bestuurder tijdens het rijden. Met drank en drugs achter de kiezen bovendien.

Twee mannen, waaronder een 19-jarige Rotterdammer, werden er woensdagavond op de A16 bij Breda voor aangehouden door de politie. De 19-jarige Rotterdammer zat aanvankelijk zelf achter het stuur, maar hij besloot tijdens het ritje naar de achterbank te kruipen. Vanaf de achterbank schoof de andere inzittende al rijdend naar voren om het stuur over te nemen.

Bij de arrestatie bleek er nog veel meer mis. De Rotterdammer had geen rijbewijs, de ander had een boete open staan van meer dan tienduizend euro. Het rijbewijs van de bestuurder die zijn papiertje wel had is in beslag genomen door de politie.