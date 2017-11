Rotterdammer haalt rare capriolen uit op A16

De politie heeft twee mannen, onder wie een 19-jarige Rotterdammer opgepakt, omdat ze gevaarlijk rijgedrag vertoonden op de snelweg. Ook waren ze onder invloed van drank en drugs.

De mannen reden woensdag al slingerend over de A16 bij Breda met een auto met kapotte voorruit. De 19-jarige Rotterdammer zat achter het stuur, maar hij besloot tijdens het ritje naar de achterbank te kruipen.

Vanaf de achterbank schoof de andere inzittende al rijdend na voren om het stuur over te nemen. De Rotterdammer had geen rijbewijs, de andere bestuurder wel, maar dat is in beslag genomen door de politie.

Drank en drugs

Eenmaal aan de kant gezet door agenten bleek dat de twee onder invloed waren van drank en drugs. De man op de achterbank had ook nog een boete openstaan van meer dan 10 duizend euro.