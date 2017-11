Column: Rothond of shitbaas?

Het loopt de spuigaten uit met agressieve honden in de stad. Dat vindt de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans. Daarom laat ook hij nu zijn tanden zien.

Eerdmans wil voorkomen dat er nogmaals een arm vermalen wordt tussen de kaken van een pitbull, zoals dit jaar in Bospolder gebeurde. Daarom komt er een meldpunt voor valse honden.

Je had al een loket waar je sjoemelende uitkeringstrekkers aan kon geven. Nu kun je daaraan toevoegen dat die zwartwerkende klaploper óók nog met een pitbull rondloopt. Dat beest moet dan op straat een muilkorf om. En krijgt in het uiterste geval bij de dierenarts een zetje richting hondenhemel.

Eerdmans heeft het vooral voorzien op de 21 rassen die door experts zijn aangemerkt als Hoog Risico-honden: gespierde en meestal ook energieke gasten die eerder de aanval kiezen dan - pakweg - een labrador. Een klein deel wordt zelfs daadwerkelijk als moordwapen ingezet. Bij bloederige, illegale hondengevechten.

En da's nou net het probleem met HR-honden: ze vallen maar al te vaak in verkeerde handen. De dieren worden gekocht door types die na de aanschaf van een zwarte Golf en het plaatsen van een gouden tand weer toe zijn aan een volgend statussymbool. Dat wordt dan een pitbull, een Cane Corso of een Dogo Argentino. In elk geval een 'cool' beest waarmee je de rest van de wereld zonder woorden duidelijk kunt maken dat met jou echt niet te spotten valt.

Bij dierenasiels kunnen ze je er alles over vertellen. Die puilen uit van de impulsief aangeschafte en daarna even roekeloos gedumpte HR-honden. Het kost zeeën van tijd en geld om al die onopgevoede, slecht gesocialiseerde en/of getraumatiseerde schepsels weer rijp te maken voor herplaatsing. Als dat al lukt. Want niet zelden worden dit de tbs'ers van de hondenwereld, veroordeeld tot de afdeling long stay. Met als enig perspectief de spuit van de dierenarts. Wat je noemt: een hondenleven.

Wat in het spierballenbetoog van Eerdmans behoorlijk ondergesneeuwd raakt is dan ook: de Hoog Risico-eigenaar. Die zou, voordat 'ie het leven van een hond door onmacht en onkunde naar de filistijnen helpt, verplicht een diploma Correcte Hondenbaas moeten halen. Niet alleen voor Pitbull & Co, maar gewoon, voor een hond in het algemeen. Ongeschikt? Dan rest de gezakte kandidaat slechts een tocht naar de speelgoedwinkel voor een Tamagotchi.

Elke hond die wegens agressie bij de eigenaar wordt weggehaald, zou bovendien een tweede kans moeten krijgen. Dat zoiets niet tot mislukken gedoemd is, bewijst de bekende hondentrainer Cesar Millan. In zijn vrolijke privéroedel lopen vooral pitbull-achtigen rond, die waren afgeschreven als 'levensgevaarlijk'.

Onder Millan's hoede leiden ze nu een hondwaardig bestaan. Zonder enig spoor van agressie. In een van zijn boeken schrijft de trainer dat hij met duizenden honden heeft gewerkt en dat er maar twee (!) waren die hij echt meer niet op het rechte pad kreeg.

Elke valse hond heeft een historie. En handelt nooit 'zomaar'. Het is lastig om te onderkennen, maar de oorzaak van ongewenst gedrag ligt in 99 procent van de gevallen niet bij de vier-, maar bij de tweevoeter. Je moet het dus niet hebben over een rothond, maar over een shitbaas die door gebrek aan leiderschap een monster heeft gemaakt van wat ooit een guitig pupje was.

Honden muilkorven en doodspuiten is symptoombestrijding. Het échte probleem ligt bij de mens in het algemeen en misschien wel de stadsmens in het bijzonder. Maar dat is een spiegel waar we liever niet in kijken.

Ingrid Smits is journalist bij RTV Rijnmond. Ze heeft twee honden, overigens geen pitbulls. Ze schrijft deze column op persoonlijke titel.