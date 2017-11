Martina na slechte val naar ziekenhuis

Cuco Martina

Cuco Martina heeft donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Lyon per brancard het veld voortijdig moeten verlaten. De Rotterdamse verdediger van het Engelse Everton landde met zijn rug hard op de grond na een duel met Maxwel Cornet van de Franse ploeg Olympique Lyon. Uiteindelijk verloren de Engelsen met 3-0 in Frankrijk.

Martina had een basisplaats en moest zich in de 43e minuut laten vervangen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en zal daar een nachtje ter observatie blijven. Memphis Depay, oud-jeugdspeler van Sparta, deed mee bij Olympique Lyon. De aanvaller maakte de wedstrijd vol en scoorde het derde Franse doelpunt. Everton, dat een aantal weken geleden Ronald Koeman als trainer ontsloeg, is met één punt uit vier pouleduels al klaar in groep E van de Europa League. Olympique Lyon staat op basis van het doelsaldo op de tweede plaats met acht punten. De Fransen scoorden één keer minder dan Atalanta Bergamo, de koploper van de groep.