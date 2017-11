Kraamzorghotel Noord bestaat 25 jaar

Ongeveer vijftienduizend baby's hebben ze in al die jaren zien komen en gaan in het Kraamzorghotel Noord. Het bijzondere verblijf opende precies 25 jaar geleden de deuren aan de Vliegtuigweg in Rotterdam.

Medewerkster Lizette Verheezen was er bijna vanaf het begin bij. "Toen ik er kwam waren we al twee jaar bezig en rouleerden we vanuit de thuiskraamzorg in het hotel. We werken met een heel afwisselend team van verloskundigen. Ik vind eigenlijk iedere dag nog leuk."

Volgens haar is er in de jaren wel het een en ander veranderd, als het gaat om de wensen van de patiënten. "Mensen zijn de laatste jaren mondiger geworden. Het is een uitdaging om iedereen te behandelen zoals ze willen. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat mensen mondiger zijn."

Het kraamzorghotel voorziet volgens haar in een behoefte, maar telt minder kamers dan voorheen. Op de eigen kamer staan twee eenpersoonsbedden, zodat partners of iemand anders kan blijven overnachten.

"Vroeger hadden we twintig kamers en we zijn nu ingekrimpt naar maximaal tien kamers", aldus Verheezen.

Haar collega Angela Rens werkt al twaalf jaar bij het Kraamzorghotel en benadrukt dat het verblijf in het hotel niet duurder is dan normale kraamzorg thuis: "Het kost precies hetzelfde als de thuiskraamzorg. Maar hier heb je 24-uurszorg. Dat is het grote verschil."

Wel moet iedereen een eigen bijdrage van 4,30 euro per uur betalen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden die eigen bijdrage overigens.