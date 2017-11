Titelhouder KCC/SO Natural door in Zuid-Holland Korfbal Cup

Zuid-Holland Korfbal Cup

KCC/SO natural is donderdagavond met een overwinning aan de Zuid-Holland Korfbal Cup begonnen. De titelhouder uit Capelle aan den IJssel (Korfbal League) was in Poortugaal met 23-17 te sterk voor eersteklasser RWA.

Ook Kinderdijk en Gemini speelden in de eerste ronde van de Zuid-Holland Korfbal Cup. Dat duel werd gemakkelijk en ruimschoots gewonnen door Kinderdijk. De tweedeklasser uit Alblasserdam won maar liefst met 23-6 van de derdeklasser uit Gouda. De overige uitslagen in de Zuid-Holland Korfbal Cup van afgelopen week: KOAG - IJsselvogels: 15-7

Maassluis - Nieuwerkerk: 24-21

Sperwers - Vitesse (B): 11-25 Eerder waren Merwede, WION, Meervogels, ODO, GKV/Enomics, HKC, Albatros, Korbis, Velocitas en Erasmus zeker van de tweede ronde.