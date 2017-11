Zwembad Vlaardingen ontruimd na brandmelding

Foto: Ginopress

Zwembad de Kulk in Vlaardingen is donderdagavond ontruimd geweest. Er was een brandmelding binnengekomen vanuit de technische ruimte van het complex aan de Westlandseweg.

De enkele tientallen aanwezigen moesten het zwembad snel verlaten. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het pand. Het bleek uiteindelijk loos alarm. Er is niets aangetroffen.