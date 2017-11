ING schrapt komst Kevin Spacey naar Ahoy

ING schrapt de komst van de Amerikaanse acteur Kevin Spacey naar een congres van de bank in Rotterdam Ahoy. Spacey was door ING geboekt als hoofdspreker van het evenement BusinessBoost Live, op 29 november. Dat gebeurde voordat de acteur in opspraak raakte.

Spacey wordt beschuldigd van aanranding van een minderjarige. Dat zou zijn gebeurd in 1986. Spacey zegt zich niets van het voorval te kunnen herinneren, maar heeft toch zijn excuses aangeboden.

Donderdag werd bekend dat er ook beschuldigingen zijn van ongewenste intimiteiten op de set van House of Cards, de Amerikaanse hitserie waarin Spacey de hoofdrol heeft.

'Niet wenselijk'

ING meldt in een persbericht: "Door de commotie die is ontstaan rondom Spacey in relatie tot verdenkingen van seksueel misbruik vindt ING dat het niet wenselijk is om hem te laten optreden tijdens BusinessBoost Live. Tevens zal zijn aanwezigheid afleiden van het doel van BusinessBoost Live om ondernemers te inspireren en succesvol te laten zijn in het najagen van hun ondernemersambities. Daarom is in goed overleg met het management van Kevin Spacey besloten de samenwerking te beëindigen."