Hersenschudding voor Castaignos

Luc Castaignos is bij Vitesse voorlopig niet inzetbaar. De Schiedammer moet rust houden vanwege een hersenschudding. De oud-Feyenoorder liep die blessure donderdagavond op in de Europa League-wedstrijd tegen Zulte Waregem (0-2).

Nader onderzoek later in een ziekenhuis wees het letsel uit. Castaignos is inmiddels weer thuis. Hoe lang hij uit de roulatie zal zijn, is nog niet bekend. Afgelopen zomer kwam Castaignos op huurbasis over van Sporting Lissabon uit Portugal.