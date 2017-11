Goeree-Overflakkee wordt kampioen zonne-energie

Op Goeree-Overflakkee komen drie parken met zonnepanelen te liggen. Bij Ooltgensplaat, Melissant en Middelharnis worden 300 duizenden zonnepanelen neergezet, die voor 29 duizend huishoudens stroom moeten opwekken. Bij elkaar gaat het om zeventig hectare grond. Goeree-Overflakkee is straks de gemeente met de meeste zonnepanelen van Nederland.

"Deze parken komen te liggen in de buitenpolders, op minder goede landbouwgrond'', zegt wethouder Arend-Jan van der Vlugt (CDA). ​"Op Goeree hebben we 21 duizend huishoudens. We gaan voor de huishoudens dus meer stroom opwekken dan we gebruiken. Dat is mooi.''

Deze maand start de bouw van het eerste park, bij Ooltgensplaat. Dit park telt ruim dertig hectare. Daarna start de bouw van de andere twee parken.

Het park van Middelharnis bevat naast zonnepanelen ook tien batterijen die vele megawatts aan stroom kunnen opslaan. "Zo kijken we als proef hoe we de energiebalans kunnen bewaken. Zo willen we een mooie balans op het energienet creëren.''

Voor volgend jaar zomer moeten de parken operationeel zijn. Goeree-Overflakkee wil energieneutraal zijn in 2020 en is voorloper op dit gebied.

In Ouddorp ligt het eerste park van Nederland met zonnepanelen. Dat park is 1 hectare groot.