Onderzoek CBS: Rotterdammers leven jaar korter dan de gemiddelde Nederlander

Een Rotterdammer van 65 jaar leeft gemiddeld nog negentien jaar. Dat is een jaar korter dan het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS, komt dit niet doordat Rotterdam een ongezonde stad is. “Het heeft vooral te maken met wie er in een stad wonen en met verhuisbewegingen”, legt Latten uit. “Als veel ouderen naar een stad verhuizen en daar in verzorgingstehuizen terecht komen, dan wordt de kans op overlijden natuurlijk groter.”

Steeds ouder

Nederlanders worden al sinds 1950 steeds ouder. Toen had een 65-jarige nog 14,5 te leven. Nu is dat bijna 20 jaar. Eén op de drie mensen wordt negentig jaar. “Dat heeft te maken met betere medische kennis en technologie, gezonder eten en betere hygiëne en leefomstandigheden.”

De verwachting is dat de levensverwachting tot 2023 nog met een half jaar toeneemt.