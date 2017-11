Agent in Dordrecht krijgt tijdens oefening kogel in eigen been

Foto: archief

Een opmerkelijk ongeluk op de schietbaan van een politiebureau in Dordrecht vrijdagochtend. Een agent raakte daar gewond door een kogel in zijn been. De kogel kwam uit zijn eigen wapen.

Wat er precies is mis gegaan op de schietbaan aan de Vissersdijk Beneden is nog niet bekend.

De arbeidsinspectie doet onderzoek. De agent is naar het ziekenhuis gebracht.