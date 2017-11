Wim Kerkhof van Amazing Stroopwafels: 'kinderlijk blij met onze nieuwe cd'

Het is al zijn 25ste album, en toch wordt de Vlaardingse artiest Wim Kerkhof nog kinderlijk blij als zijn cd van de drukker komt. Vooral de zijkant van de cd vindt hij geslaagd. "Als je eenmaal de kleur van het ruggetje hebt bepaald, volgt de rest als vanzelf."

Groen is het geworden dit keer. Want die kleur ontbrak nog in het rijtje met cd's van de Stroopwafels. De doos met plastic hoezen is bij wijze van spreken nog warm als we Wim thuis in Vlaardingen spreken. 'Hiero' staat vol persoonlijke liedjes over onder andere de Grote Kerk van Maassluis, de Hudsonstraat in Vlaardingen en het Laatste Brintapak.

Verontwaardigd

Maar eigenlijk kan alles wat de zanger meemaakt, terecht komen op een cd. Ook zijn eigen familie. Zo was zijn jongste dochter verontwaardigd dat over haar nooit eerder een liedje was geschreven. En zo ontstond 'Jongste kind.'

En zoon Merlijn wilde ooit als 8-jarige knul naar Feyenoord. Papa Kerkhof ging tegen zijn zin mee, maar nam als antisporter wel een tas met kranten mee. Voor als hij zich zou gaan vervelen. En dat Merlijn in het lied uiteindelijk pas op z'n tiende voor het eerst naar de Kuip ging is voor het verhaal verder niet belangrijk. Als het maar lekker rijmt. En dat doet 'Feyenoord.'