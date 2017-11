Agenten vinden per toeval tas met 420.000 euro briefgeld

Agenten in het centrum van Rotterdam hebben per toeval een grote geldvondst gedaan. Ze controleerden een auto, waar in de kofferbak een tas met 420 duizend euro bleek te liggen. Het ging om een gewone controle, zegt de politie.

De twee inzittenden van de auto konden niet zeggen waar ze dat geld vandaan hadden. Ze hebben daarop de tas vol tientjes en twintigjes aan de politie afgegeven. Het geld is vervallen aan de staat. De mannen zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Hun auto is in beslag genomen.