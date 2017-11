Stadhuis van Rotterdam deels ontruimd na brandalarm

Het Rotterdamse stadhuis aan de Coolsingel is vrijdag aan het begin van de middag deels ontruimd nadat het brandalarm afging. Er was geen sprake van rook, maar van stof.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde in eerste instantie dat er rook te zien was, maar dat nog niet duidelijk was waar de rook vandaan kwam. De brandweer was snel ter plaatse en zocht naar de bron.

Het bleek te gaan om een stofwolk die werd veroorzaakt door werkzaamheden op de begane grond. Na korte tijd mocht iedereen het stadhuis weer in.