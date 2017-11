Tapia: 'Fouten kosten ons weer goals'

Renato Tapia maakte woensdag, na blessureleed, meteen zijn rentree in de basis bij Feyenoord. In de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk speelde de Peruviaan ruim zeventig minuten mee.

De blessure die Tapia tegen PEC Zwolle opliep leek op het eerste oog vrij ernstig. De middenvelder annex verdediger leek het veld in tranen te verlaten. "Ik was niet in tranen. Ik had pijn, daarom trok ik zo'n gezicht. Het was uiteindelijk een snel herstel. Ik wist dat de ploeg spelers nodig had en ik wilde alles voor het team doen."

Hoofd omhoog

Tegen Shakhtar kon Tapia dus starten. Hij vond dat Feyenoord goed aan die wedstrijd begon. "De eerste vijftien minuten waren goed. Maar het zijn weer de fouten die ons goals kosten. Dat hadden we ook tegen Manchester City en Napoli. Maar ik kijk uit naar de volgende wedstrijden. We moeten ons hoofd omhoog houden."