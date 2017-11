Vleermuizen in Chris Natuurlijk van 4 november

Vleermuizen in het Natuurhistorisch, herfst bij Rotterdamse Munt, Natuurwerkdag en Astrid Nijgh over haar boek Varen met de Jonge Jacob.

Vleermuizenlezing in het Natuurhistorisch

Chris Natuurlijk gaat in gesprek met museumdirecteur Kees Moeliker en vleermuisdeskundige Peter Lina over vleermuizen. Dit allemaal naar aanleiding van de lezing Vleermuizen ...een gevaar voor de volksgezondheid? die Lina op zondag 5 november geeft in het kader van de serie Zondagmiddag@HetNatuurhistorisch

Werken in de natuur bij de Babbersmolen

Harken, snoeien, zagen en opruimen. Ook de Babbersmolen in Schiedam kan wel wat hulp gebruiken op 4 november tijdens de landelijke Natuurwerkdag. Chris Natuurlijk kijkt vast wat er moet gebeuren in en om de molen.

Proef de herfst

De herfst proef je bij Rotterdamse Munt , waar op 4 november het Herfstfestival wordt gehouden. Voor de laatste keer gebeurt dat op de hoek Laan op Zuid/Brede Hilledijk. Want de stadskruidentuin verhuist in het voorjaar van 2018 naar een nieuwe plek.

Astrid Nijgh over haar boek Varen met de jonge Jacob

Chris Natuurlijk interviewt Astrid Nijgh. De zangeres, bekend van het nummer Ik doe wat ik doe, woont tegenwoordig in Spijkenisse en heeft een boek geschreven over haar jonge jaren, toen ze samen met de tekstschrijver Lennaert Nijgh de Hollandse wateren onveilig maakte met hun kotter De Jonge Jacob.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.