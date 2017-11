Van Bronckhorst: 'Rendement moét omhoog'

Feyenoord bereidt zich na de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk van woensdag voor op 'ADO-uit'. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won slechts drie van de laatste twaalf wedstrijden en heeft zondag een overwinning nodig.

Aan de wedstrijd van woensdag hield 'Gio' een dubbel gevoel over. "Het belangrijkste in het voetbal is het resultaat en dat geldt ook voor ons. Maar ik vind wel dat we stappen hebben gemaakt in de Champions League. Woensdag hebben we een goede wedstrijd gespeeld met veel tempo en kansen. Ik zie dus wel vooruitgang, maar we hebben geen punten. Daar draait het wel gewoon om."

Het rendement moet omhoog volgens de trainer omhoog. "Tegen Roda JC was misschien wel het grootste voorbeeld. Als je dan ziet hoeveel doelpogingen je had en kansen in de zestienmeter. Als het rendement dan ietsje hoger was geweest, had je met een aantal doelpunten verschil gewonnen."