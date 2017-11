Erol Alkan opgeroepen voor Turkije

Erol Alkan

FC Dordrecht-verdediger Erol Alkan is opgeroepen voor de nationale ploeg van Turkije. Het was de eerste keer dat bondscoach Mircea Lucescu hem opriep. In de oefeninterlands tegen Roemenië en Albanië kan hij zijn interlanddebuut maken.

Alkan speelt sinds 2016 voor de ploeg uit Dodrecht en kwam 36 officiële wedstrijden voor de ploeg uit. Hij scoorde daarin tweemaal. Ooit speelde hij al drie jeugdinterlands mee met Turkije onder 21, maar werd daarna niet meer opgeroepen.