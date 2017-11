Hoe krijg je 420.000 euro in een tas?

Agenten in Rotterdam hebben vrijdag een tas aangetroffen met 420 duizend euro aan contant geld. Hoe krijg je zoveel contant geld eigenlijk in één tas?

In de tas zaten alleen tien- en twintig-eurobiljetten. Om dan tot het gevonden bedrag te komen, heb je tussen de 21 duizend en 42 duizend biljetten nodig. Dat is –afhankelijk van de verhouding tussen de biljetten– genoeg om een hele tennisbaan mee te bedekken.

Een tientje is met 12,7 bij 6,7 centimeter iets kleiner dan een twintigje, dat 13,3 bij 7,2 centimeter meet. Met alleen twintigjes zou je uitkomen op een totale oppervlakte van 201 vierkante meter. Doordat je twee keer zoveel tientjes nodig zou hebben, kom je daarmee een stuk verder: 357 vierkante meter. Een standaard-tennisbaan is zo’n 260 vierkante meter.

Anderhalve verdieping hoog

Je kunt het geld ook opstapelen om een behoorlijke toren te bouwen. Het is niet zo indrukwekkend als het bedekken van een tennisbaan, maar anderhalve verdieping is toch niet verkeerd.

Een gemiddeld bankbiljet is met 0,011 cm niet bepaald dik te noemen, als is het nog altijd tien keer zo veel als een haar op je hoofd.

Stapel je 21 duizend biljetten van twintig euro boven op elkaar, dan kom je tot 2,31 meter. Doe je dat met tientjes, dan is het een torentje van 4,62 meter.

Als je die oppervlakte en dikte vervolgens combineert, blijkt dat je met alleen twintigjes ruim 22 melkpakken van een liter zou kunnen vullen. Met de tientjes heb je zelfs bijna 40 pakken nodig.

Een standaardformaat boodschappentas is 45 centimeter hoog én breed en 18 centimeter dik. Dat komt neer op 36,45 liter. Met een beetje proppen, en de juiste verhouding tussen de twee soorten biljetten, zou het geld dus in een boodschappentas passen.

Maar kun je dat nog wel tillen?

We weten inmiddels dat het in de tas past, maar nu moet de tas ook nog opgetild worden. Dus is het ook de vraag hoeveel dit dan allemaal weegt.

Een tien-eurobiljet weegt 0,72 gram, de uitvoering van twintig euro is met 0,80 gram iets zwaarder. Dit betekent dat je met alleen twintigjes bijna 17 kilogram moet sjouwen (21 duizend x 0,80 gram = 16.800 gram).

Met tientjes is het met ruim 30 kilogram (42 duizend x 0,70 gram = 30.240 gram) wel wat zwaarder.