Zes aanhoudingen voor smokkel coke in kermisattractie

Een soortgelijke attractie op de kermis De attractie - Foto: justitie Rotterdam

Vijf mannen en een vrouw zijn aangehouden voor de smokkel van 500 kilo cocaïne in een kermisattractie. De drugs zaten verstopt in de holle armen van een slingshot: een bal die met elastieken de lucht in geschoten wordt.

De attractie werd per schip uit Curaçao naar de haven in Rotterdam gebracht. De drugs hebben een straatwaarde van zo'n 15 miljoen euro. Waarom de groep voor deze bijzondere smokkelmethode heeft gekozen, is niet bekend. De arrestanten komen uit Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer. Ze zijn opgepakt bij huiszoekingen in oktober. De politie stuitte daarbij op nog meer coke en wapens met munitie. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.