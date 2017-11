Luiten verliest koppositie in Turkije

Joost Luiten

Joost Luiten is vrijdag in de tweede ronde van het Turkish Airlines Open zijn koppositie kwijtgeraakt. De golfer uit Rotterdam noteerde op de golfbaan van Antalya een matige score van 73 slagen, twee boven par. Hij duikelde naar de gedeelde dertiende positie in het klassement met 137 slagen (-5).

Nicolas Colsaerts is ook na de tweede dag koploper in Turkije. Hij kwam opnieuw tot 64 slagen en liep flink uit op de concurrentie. De Belg leidt met -14, vier slagen minder dan zijn eerste belager Eddie Pepperell uit Engeland (-10). Luiten staat negen slagen achter op Colsaerts. Het Turkish Airlines Open duurt tot en met zondag.