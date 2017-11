Postzegelactie van achtstegroepers in Rotterdam beste van Nederland

De leerlingen van De Kralingsche School in Rotterdam hebben zoveel kinderpostzegels verkocht dat ze een schoolreisje naar Duinrell hebben gewonnen. Ze horen bij de best verkopende scholen van Nederland. In onze regio kreeg ook basisschool Rehoboth uit Hardinxveld-Giessendam te horen dat ze bij de besten van Nederland horen.

Met de opbrengst van de totale kinderpostzegelactie kunnen 400.000 kinderen wereldwijd worden geholpen die geen huis hebben, die moeten werken of nare dingen hebben meegemaakt.

Duidelijke cijfers over de opbrengst van deze groep 8 zijn er niet, maar op basis van de app en de briefjes juffrouw Maartje dat ze 11.000 euro hebben opgehaald.

App



Wat is het geheim van de klas? "Ik denk dat het natuurlijk ook een beetje aan de wijk ligt waar ze wonen, maar de leerlingen zijn ook erg enthousiast en ook de nieuwe app maakt dingen gemakkelijker."

Vorig jaar werden kinderpostzegels nog alleen verkocht met behulp van een briefje dat ingevuld moest worden. Vanaf dit jaar hadden alle leerlingen naast de briefjes ook een app op hun mobiel.

"Dat maakt dingen niet alleen gemakkelijker, maar het sluit ook beter aan bij hun belevingswereld. Mensen hoeven alleen een paar dingen in te vullen en dat wordt dan via de app verstuurd."

Vlogger Dylan

Daarnaast werd de populaire vlogger Dylan Haegens betrokken bij het project. "Hij gaf de kinderen tijdens de verkoopweek in verschillende filmpjes tips and tricks over hoe ze zich na het aanbellen bijvoorbeeld moeten voorstellen. Dat is goed bevallen, want ook hij past bij de belevingswereld van de leeftijdsgroep."

Dylan vertelde ze vrijdag ook via een filmpje dat ze hadden gewonnen. Daarmee winnen ze, net als 24 andere basisscholen in Nederland een schoolreisje naar Duinrell.

De schoolreis winnen is een leuke motivatie, maar de achtstegroepers weten ook goed waarom ze postzegels verkopen, zegt juf Maartje.

"We maken ze goed duidelijk waar het uiteindelijk om draait en dat zijn de kinderen die het moeilijk hebben. Ze weten ook heel goed waar het geld heen gaat en kunnen dat toelichten als de mensen bij wie ze aanbellen ernaar vragen."

Traditie

Kinderpostzegels verkopen is een jaarlijkse traditie, dus ook volgend jaar zijn ze van de partij. "Ze zijn er ieder jaar weer heel erg mee bezig en staan weken van tevoren te trappelen om aan de slag te gaan., dus ook volgend jaar doen we weer mee", aldus juf Maartje.